Mbour et Joal : les Navétanes suspendus

Le préfet du département de Mbour a décidé par arrêté de suspendre jusqu’à nouvel ordre les Navétanes dans les communes de Mbour et Joal-Fadiouth. Datée du lundi 18 novembre, la décision est tombée ce mercredi alors que la zone 3 de l’Odcav mbouroise avait programmé le même jour les quarts de finale, souligne Record, qui donne l’information.



Le quotidien spécialisé précise que le préfet a invoqué un risque de trouble à l’ordre public. Il a sans doute été alerté par les violences qui ont émaillé la finale de la coupe du maire de Joal, entre Yakaar et Mama Nguedj, et le quart de finale zonal de l’Odcav de Mbour entre Dekeundo et Teranga.



La Commision qualification, règlements et pénalités (Cqrp) de l’instance mbouroise avait santionné l’Asc Dekeundo, jugée fautive, selon Record. Mais cette sentence n’a pas retenu la main du préfet au moment de signer l’arrêté de suspension des Navétanes.