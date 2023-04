Me Augustin Senghor à Sadio Mané : "nous savons quelle belle personne tu es"

Le clan se sert les coudes. Suspendu pour un match et au paiement d'une amende de 300 millions de FCFA par le Bayern Munich, Sadio Mané bénéficie du soutien indéfectible de ses millions de fans mais aussi des autorités sénégalaises. Après le ministre des sports, c'est au tour du président de la fédération sénégalaise de football d'adresser un message au double ballon d'or africain.





"Cher Sadio. En tant que Président de fédération, je ne puis commenter un incident de vestiaires au sortir d'un match de ton club. Mais saches que tu as notre soutien et notre entière solidarité car nous savons quelle belle personne tu es et demeureras toujours ! Siggil té dem !", a écrit Me Augustin Senghor sur son compte Twitter.





Pour rappel, la star sénégalaise aurait frappé son coéquipier, Leroy Sané, dans les vestiaires au terme de la rencontre perdue en ligue des champions contre Manchester City sur le score de 3 buts à 0.