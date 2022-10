Me Augustin Senghor : « Objectif : Champion du Monde »

Sénégal champion d'Afrique de Beach Soccer

Une performance de haute volée. Les lions de la plage ont remporté ce vendredi 28 octobre la 7e coupe d’Afrique des Nations de leur histoire contre l’Egypte. Les coéquipiers du "capitaine courage" Al Seyni Ndiaye remportent ainsi leur 4ecompétition d’affilée.