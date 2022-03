[Vidéo] Me Augustin Senghor: "Des lasers, il y en avait aussi au Caire"

Me Augustin Senghor, Président Fsf sur les lasers

Une histoire de lasers! Depuis mardi soir, ce gadget utilisé par les supporters sénégalais en guise de «réponse» par rapport à l'accueil réservé, vendredi dernier, aux Lions lors du match aller, fait la Une de plusieurs médias notamment occidentaux.





Interpellé sur la question, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) tempère. "J'étais en tribune, et je n'ai pas fait attention à des jets de projectiles. Pour les lasers, c'est inédit au Sénégal. Mais on sait entre nous qu'au Caire, il y en avait aussi, et très souvent dans certains pays. Le Sénégal n'est pas adepte de ça. On attend les rapports de la Fifa, ce n'est pas à moi de m'y prononcer", a déclaré Me Augustin Senghor. Mieux, le vice-président de la Confédération africaine de football (Caf) estime n'avoir pas vu dans ce match quelque chose qu'on peut considérer comme un acte d'incivisme.





"Ce sont deux peuples qui se tiennent de près et qui avaient tous envie d'aller en Coupe du monde", a-t-il ajouté.





Depuis des jours, des mots d'ordre sur les réseaux sociaux demandaient au public de venir muni de lasers.





Même si les policiers ont fait un grand ménage avant l'entrée au stade en parvenant à en récupérer des milliers, selon certains médias, tout au long de la rencontre, des dizaines de lumière ont éclairé - voire aveuglé - les acteurs de cette rencontre.