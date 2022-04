Medvedev absent "un à deux mois” des courts en raison d'une hernie

Daniil Medvedev sera absent pendant à un deux mois en raison d'une "petite hernie". Le joueur de tennis russe, N.2 mondial, l'a annoncé samedi sur ses réseaux sociaux.

"Ces derniers mois, j'ai joué avec une petite hernie", a expliqué Medvedev. "Avec mon équipe, j'ai décidé de faire une petite intervention pour résoudre le problème. Je serai probablement absent un à deux mois et je travaillerai dur pour être bientôt de retour sur le court.”

Deuxième à l'ATP, Medvedev avait l'occasion de récupérer le trône de N.1 mondial, qu'il avait occupé pendant deux semaines avant de le rétrocéder à Novak Djokovic le 21 mars, en atteignant les demi-finales aux Masters 1.000 de Miami. Mais il a été battu en quarts de finale par le Polonais Hubert Hurkacz.

Medvedev manquera le début de la saison sur terre battue, surface sur laquelle il n'a jamais réellement brillé. Le prochain Grand Chelem, Roland-Garros, débute le 22 mai, dans sept semaines. Après quatre éliminations au premier tour entre 2017 et 2020, le Russe avait atteint les quarts de finale en 2021 à la Porte d'Auteuil.

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 - 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.