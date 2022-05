Meeting d’athlétisme de Dakar : Près de 150 athlètes attendus le 25 juin pour la relance de l’événement

Après sept ans de break, le Meeting d’athlétisme de Dakar revient cette année. Il sera organisé le samedi 25 juin à l’annexe du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le président de l’organisation de Dakar-2022, Amadou Dia Bâ et ses collaborateurs veulent relancer cet événement qui faisait partie des plus grands programmes d’athlétisme en Afrique.





‘’Nous allons organiser un meeting qui sera en bronze, qui constitue pour nous une relance pour que le Meeting international de Dakar, qui était l’un des plus grands événements de Dakar, puisse retrouver son lustre d’antan et son label World Athletics’’, a fait savoir Amadou Dia Bâ.





Pour réussir le défi de l’organisation, le médaillé d’argent olympique à Séoul en 1988 (400 m haies) mise sur un budget de 200 millions et la participation de 150 athlètes africains de renom.





‘’Nous accordons une importance capitale à ce grand rendez-vous de l’athlétisme africain et mondial, car nous allons accueillir des athlètes venant de plusieurs pays africains, notamment du Sénégal, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Nigeria, du Burkina Faso, du Niger, du Congo, de la Rdc, du Kenya, de l’Éthiopie, du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, ainsi que des athlètes moyens de la France et des États-Unis’’, promet le président de l’organisation.