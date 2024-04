Meeting international de Saint-Louis: Voici le tableau complet des résultats

Après de nombreuses années de léthargie, le Meeting international de Saint-Louis fait son retour dans la capitale du nord, hier. Ce rendez-vous, qui était autrefois des moments de compétitions de l’athlétisme très attendus par les amateurs, a été remis sur le calendrier de la discipline par l’ancien international sénégalais, Mounirou Dembélé,





Des centaines d’athlètes dont une dizaine de nationalités étaient présents au stade Mawade Wade.





Sur la piste les étrangers ont été plus brillants lors des courses élite. Au 1500m chez hommes, les Gambien Sampierre Gomez (3.57.77) et Echen Obéga (4.08.65) ont devancé le Sénégal El Hadji Dieng (4.08.67). Oumar Sambou (48.72) et Modou Sanneh (49.32) ont dominé le Sénégalais Abdou Adama Sané (49.53) au 400 m. Au 110 mètres haies, le Nigérien Saguirou Badamassi a remporté la course avec un chrono de 13’’71.





Chez les dames, le 100 mètres par la Camerounaise Herverge Etamé (11’’37). Cecilia Bouele Bondo du Congo, (57’’96) est vainqueur du 400 mètres.





Le 800 mètres est gagné par Ndeye Ngoné Ngom du Sénégal avec un temps de 2’26’’73 et le 100 mètres haies par Sidonie Fianandsda (Madagascar) avec 13’’24.