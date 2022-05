Meilleur entraîneur Ligue 2 française : Le Sénégalais Omar Daf de Sochaux nominé !

Le Sénégalais Omar Daf, manager du Fc Sochaux-Montbéliard, est nommé par l'Union nationale des footballeurs professionnels de France (Unfp) pour être élu Meilleur entraîneur de la saison en Ligue 2 de France.





L'Unfp a dévoilé, ce mardi, les noms des cinq techniciens nominés pour ce trophée.





Le coach sochalien figure aux côtés de Philippe Montanier (Toulouse Fc), Olivier Pantaloni (Ac Ajaccio), Didier Tholat (Pau Fc) et Thierry Laurey (Paris Fc).





Une récompense à juste titre, tant le coach du Fc Sochaux-Montbéliard a réalisé une campagne 2021-2022 remarquable avec les Lions. L’ancien latéral droit de l’équipe nationale du Sénégal a qualifié son équipe pour les play-offs d’accession en Ligue 1, la saison prochaine.





Concernant la Ligue 1, il y a une grande surprise avec l'absence de l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino ! Pourtant, facilement champion de France, le technicien argentin a été snobé par ses pairs, lors des votes. Vainqueur en 2019 et en 2021, Christophe Galtier (Ogc Nice) est bien candidat à sa propre succession, mais se retrouve confronté à une grosse concurrence : Bruno Génésio (Rennes), Antoine Kombouaré (Fc Nantes), Jorge Sampaoli (Olympique de Marseille) et Julien Stéphan (Strasbourg). Il paraît difficile de détacher un véritable favori dans cette belle bataille, mais le manager alsacien a peut-être un petit avantage, grâce à la surprise créée par le Rcsa.





Pour le titre le plus prestigieux, celui de Meilleur joueur de la L1, le suspense semble tout simplement inexistant : l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, déjà sacré en 2019 et en 2021, s'impose comme le grand favori à sa propre succession. Le meilleur buteur et passeur du championnat se retrouve accompagné par Wissam Ben Yedder (As Monaco), Lucas Paqueta (Olympique Lyonnais), Dimitri Payet (Olympique de Marseille) et Martin Terrier (Rennes).





Mais les quatre concurrents du natif de Bondy ne devraient pas faire le poids, malgré de belles performances.