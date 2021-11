[The BEST FIFA 2021] Meilleur Gardien de but : Edouard Mendy parmi les finalistes

Les listes des nominés pour les distinctions de meilleurs joueur, joueuse, gardien de but, gardienne de but et entraîneurs pour le football masculin et féminin ont été dévoilées.





Edouard Mendy figure parmi les prétendants pour le titre de meilleur gardien de l'année.





Le sénégalais, champion d'Europe en titre sera en lutte avec le brésilien Alisson Becker, l'italien Gianluigi Donnarumma , l'allemand Manuel Neuer et le danois Kasper Schmeichel.





Pour rappel, la procédure de vote public sur FIFA.com court jusqu’au 10 décembre 2021. La cérémonie de l’édition 2021 aura lieu le 17 janvier 2022.