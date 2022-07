Meilleur Joueur africain : La CAF dévoile les trois finalistes

Jour-j moins 1 avant la cérémonie des Caf Awards. L'événement organisé par la Confédération africaine de football (CAF) sera l’occasion de récompenser les meilleurs footballeurs et footballeuses du continent qui se sont distingués durant l’année. Parmi ces prix, le plus attendu est celui du meilleur joueur africain.



A ce sujet, les 3 finalistes pour ce trophée ont été dévoilés ce mercredi. La CAF, sur son site internet, révèle qu’il s’agit de Sadio Mané, Edouard Mendy et Mohamed Salah. Un trio final sans grande réelle surprise hormis, peut-être, la présence du gardien de Chelsea. Mais, tout porte à croire que cette distinction se jouera entre Sadio Mané et son, désormais, ex coéquipier de Liverpool Mohamed Salah. Réponse demain à 19h à Rabat (Maroc).