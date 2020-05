Meilleur joueur africain: recadré par Eto’o, El-Hadji Diouf répond

Le débat portant sur le meilleur joueur africain reste toujours au coeur des échanges entre certains anciens footballeurs. Alors que l’ancien international sénégalais El Hadji Diouf se considère comme «le joueur africain le plus talentueux», le légendaire camerounais Samuel Eto’o était monté au créneau pour démentir cette déclaration de l’ex-lion de la teranga avant de rétorquer: « Je voulais être numéro un et je l’ai été tout au long de ma carrière »





Face à cette sortie de Samuel Eto’o, l’ancien joueur de Liverpool n’a pas tardé à répondre à l’ex-capitaine des Lions Indomptables:





« Etre le plus talentueux ne veut pas dire être le meilleur… Si je dis que je suis le meilleur c’est parce que j’étais le plus audacieux à un moment donné… Samuel Eto’o et moi, nous nous connaissons. Nous sommes des Golden Boys. Les gens attendent qu’il réponde pour qu’après je rétorque mais ça n’a pas vraiment de sens » a déclaré l’ancien joueur des Lions de la Teranga dans une interview à SeneWeb.

