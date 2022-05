Meilleur joueur de Premier League : Sadio Mané zappé de la liste des nominés…

Liste des huit nominés de la Premier League sans Sadio Mane

La saison de football 2021-2022 tire à sa fin. L’heure pour de nombreux championnats européens de faire le bilan de l’année écoulée à travers différentes distinctions. A cet effet, la première division anglaise, la Premier League a dévoilé ce vendredi la liste des 8 nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison. Mais une absence commence à faire grincer des dents certains fans de football sur les réseaux sociaux, celle de Sadio Mané. Le numéro 10 de Liverpool n’a pas été retenu parmi les finalistes malgré sa saison séduisante chez les Reds où il est auteur de 15 buts en 33 matchs joués.





Ses coéquipiers de Liverpool, Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah, sont présents sur cette liste. Le latéral anglais est le deuxième meilleur passeur du championnat avec 12 offrandes, il est devancé par Mohamed Salah (13 passes décisives) qui est par la même occasion le meilleur buteur avec 22 réalisations. Leur rival, Manchester City, possède aussi deux éléments parmi les nominés. Il s’agit de Kévin De Bruyne et Joao Cancelo. Malgré des blessures qui l’ont éloigné des terrains, le Belge effectue une belle saison avec les Citizens avec ses 15 buts et 7 passes décisives en 28 rencontres de championnat. De même que son coéquipier, Joao Cancelo, qui est l’élément le plus utilisé par Pep Guardiola cette saison, il enregistre 53 matchs pour 34 titularisations en premier League (7 passes décisives).





Auteur de 10 et 10 passes décisives, Jarrod Bowen est l’un des grands artisans de la bonne saison de West-Ham (7e en championnat) et est bien évidemment présent sur la liste des nominés. Avec sa saison tout feu tout flamme à Tottenham, Heung-Min Son fait partie des joueurs qui représentent le renouveau des Spurs sous l’ère Antonio Conté. Le Sud-Coréen est le deuxième buteur du championnat avec 21 pions. Les autres joueurs cités dans cette liste sont le jeune anglais d’Arsenal Bukayo Saka et James Ward-Prowse de Southampton.





La liste au complet :





Trent Alexander-Arnold (Liverpool)





Jarrod Bowen (West Ham)





Joao Cancelo (Manchester City)





Kevin De Bruyne (Manchester City)





Bukayo Saka (Arsenal)





Mohamed Salah (Liverpool)





Heung-min Son (Tottenham)





James Ward-Prowse (Southampton)