Meilleur joueur du mondial 2022 : Ronaldo vote Mbappé

Il y a deux semaines, l’Argentine était sacrée championne du monde devant la France. Une finale riche en rebondissements qui a connu son dénouement lors de la séance de tirs au but après un score de 3 buts partout à la fin des prolongations. Outre le sacre, Lionel Messi s’est vu décerner le trophée du meilleur joueur de la compétition. Une distinction que la légende du ballon rond brésilien aurait décerné à un français. « Le joueur qui m'a le plus impressionné est Kylian Mbappé, dit-il, Il a fait une excellente Coupe du monde, du premier match jusqu'à la finale, décrypte le double Ballon d’or (1997 et 2002). Même quand il n'a pas marqué, que ce soit contre l'Angleterre en quart de finale ou contre le Maroc en demi-finale, il a toujours été performant en délivrant des passes décisives. Et en finale, il a été extraordinaire en marquant quatre buts car je compte aussi son tir au but. Techniquement, il est au-dessus du lot, il est presque inarrêtable et il aurait pu être nommé meilleur joueur de la Coupe du monde car il le mérite amplement ».







Le champion du monde 2002 ne s’arrête pas là. Selon lui, l’attaquant du Paris Saint-Germain a un potentiel énorme lui rappelant ces années glorieuses : « lors de ce Mondial mais Mbappé était de loin celui qui avait la meilleure vitesse, ajoute-t-il. En fait, quand je le vois jouer, il me fait penser à moi dans mes meilleures années. Il sait parfaitement exploiter le moindre espace, il est imprévisible avec mais aussi sans le ballon et dans les un contre un, il est redoutable. Pour moi, il est tout bonnement impressionnant ».