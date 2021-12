Meilleur sportif sénégalais de l’année : Les Lions de Beach Soccer, héros national

Les lions du Beach Soccer, meilleur sportif de l'année

Les Lions du Beach Soccer sont sans doute, les sportifs qui ont le plus marqué l’année 2021.





Vainqueurs de la Can et demi-finalistes au dernier Mondial, ces performances ont porté les hommes de Ngalla Sylla, sélectionneur national, sur la plus haute marche du podium du trophée Amadou Dia Bâ de l’Association nationale de la presse sportive (Anps), qui récompense le Meilleur sportif de l’année.





L’Anps a procédé, ce mercredi, au dépouillement des votes qui a porté l’équipe nationale de Beach Soccer en tête, avec 312 points. Elle est suivie de la nageuse Oumy Diop (109 points), médaillée d’or aux derniers Championnats d’Afrique, et de Gorgui Dieng (91 points).





Voici les lauréats





Trophée Amadou Dia Bâ (Meilleur sportif)

1- Equipe nationale Beach Soccer (312 pts)

2- Oumy Diop (109 pts)

3- Gorgui Sy Dieng (91 pts)





Trophée Abdourahmane Ndiaye Falang (Lutte sans frappe)

1- Doudou Sané (Tay Shinger, 300 pts)

2- Ngagne Sène (Kaye Bakh, 104 pts)

3- Toubacouta (Campement Nguekhokh, 60 pts)





Trophée Jules François Bocandé (Meilleur footballeur sénégalais évoluant à l'étranger)

Édouard Mendy (Chelsea, 321 pts)

Sadio Mané (Liverpool, 99 pts)

Ismaïla Sarr (Watford, 61 pts)





Trophée Ibrahima Coulibaly (Meilleur footballeur local)





1- Jean-Louis Barthélémy Diouf (Génération Foot, 234 pts)

2- Moutarou Baldé (Teungueth FC, 136 pts)