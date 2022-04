Meilleurs buteurs en phase à élimination directe de LDC depuis 2017-18 : Mané égale CR7 !

Déjà meilleur buteur de l’histoire de Liverpool en phase à élimination directe de Ligue des Champions, Sadio Mané a égalé ce soir Cristiano Ronaldo au plus grand nombre de buts inscrits dans cette phase de la C1 depuis la saison 2017-2018, c’est à dire 13 réalisations.



Il est clair que Mané n’a pas encore fini de marquer l’histoire du football européen en moins sénégalais. Du côté de Liverpool, l’attaquant des Lions continue de s’inscrire en plus dans les annales du club de la Mersey. Arrivé en 2016, le Sénégalais est déjà le meilleur buteur de son actuel club en phase à éliminations directe de la Ligue des Champions avec 13 réalisations.



Mais ce soir, avec son but marqué face au Benfica, le récent champion d’Afrique a égalé Cristatiano Ronaldo au nombre de buts inscrits en phase à élimination directe de la C1 avec 13 buts. Ce qui fait d’eux, les deux meilleurs buteurs de la compétition dans cette phase, depuis l’exercice 2017-2018. D’ailleurs, année à laquelle, le Real de CR7 avait remporté face à eux son troisième Ligue des Champions d’affilée.



Une sacrée performance de SM10 au sein de l’effectif de Klopp depuis son arrivée chez les Reds à l’été 2016 en provenance de Southampton. Où ira-t-il s’arrêter ce Sadio Mané ?