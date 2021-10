Mendy absent de la liste du Ballon d'or : La polémique enfle

Edouard Mendy n'est pas sur la liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d'or.

La communauté du football se montre indigné suite à cette décision qui pourrait être une épée de Damoclès pour la crédibilité de la plus belle distinction individuelle du football.

Même Nabil Djellit n’avait pas réussi à trouvé des arguments convaincants face à Claude le Roy et Philippe Doucet pour expliquer une telle décision (voir vidéo). S'il y avait un moyen de se rectifier, sans doute France Football le ferait sans hésitation en regardant la prouesse majuscule d'Edouard Mendy lors de la victoire (0-1) de Chelsea devant Brentford, synonyme de première place pour les Blues. Cette importante victoire est l'œuvre du meilleur gardien d'Europe, Edouard Mendy.

Édouard Mendy has now prevented more than three goals with his saves in the Premier League this season, based on our expected goals on target model - that's more than any other goalkeeper in the competition. (Opta)#chelsea pic.twitter.com/wLuUgkhfMU