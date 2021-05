Mendy, troisième sénégalais à se qualifier en finale de C1 en quatre ans

Dos à dos à l'aller (1-1), Chelsea et le Real Madrid se retrouvaient ce mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions. Mais grâce à un Mendy monstrueux, les Blues se qualifient en finale. Le portier sénégalais entre dans l'histoire.



Visiblement, les trois meilleurs footballeurs sénégalais du moment confirment au sein de leurs clubs respectifs en Europe. En effet, après Sadio Mané en 2018 et 2019 avec Liverpool et Idrissa Gana Gueye en 2020 avec le Paris Saint-Germain. Edouard Mendy est devenu depuis ce soir, le troisième sénégalais à se qualifier en finale de Ligue des Champions sur ces quatre dernières années. Jusqu'ici, seul Mané a été sacré en 2019. Mais en étant décisif ce soir face au Real Madrid de Zidane qu'il a muselé, l'international sénégalais pourrait rejoindre Mané le 29 mai prochain, à Istanbul (Turquie) contre Manchester City, lors de la finale 100% anglaise.