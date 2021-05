MERCATO : 230 millions d'euros, grosse info pour Mbappé !

Peu avant le choc des demi-finales de la Ligue des Champions, Manchester City - PSG, une sacrée info Mercato est tombée concernant Kylian Mbappé (toujours ciblé par le Real Madrid) du côté du Paris SG, où évolue Neymar et Angel Di Maria.





Déjà battu à l'aller au Parc des Princes (1-2, but de Marquinhos pour le Paris SG, Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne pour les Citizens), le PSG, privé de Kylian Mbappé (ciblé par le Réal au Mercato) mais emmené par Neymar, n'aura malheureusement pas créé l'exploit lors du match retour.



En effet, le club parisien présidé par Nasser Al-Khelaïfi, réduit à dix après l'expulsion de Angel Di Maria en seconde période, s'est logiquement incliné face aux hommes de Pep Guardiola, sur la pelouse de l'Etihad Stadium, durant cette demi-finale retour de la Ligue des Champions, suite à un doublé de l'excellent international algérien Riyad Mahrez.



Grosse déception donc pour le PSG de Neymar et Marquinhos, ce sera bien Manchester City qui disputera la finale de la Ligue des Champions, face au Real Madrid ou à Chelsea, le 29 mai prochain en Turquie à Istanbul. Mais en marge de ce choc de C1, une étrange rumeur Mercato est tombée concernant Kylian Mbappé...



Le Real Madrid toujours à l'affût, mais...





Le prochain marché des transferts s'annonce déjà très mouvementé. Outre les rumeurs menant à Sergio Ramos (Réal) ou encore Lionel Messi (Barça) et Sergio Agüero (Manchester City), Leonardo et le PSG ont déjà prolongé le contrat de Juan Bernat mais aussi ceux des deux anciens éléments du Real Madrid : Angel Di Maria et Keylor Navas.



Toutefois, Neymar et Kylian Mbappé, tous deux liés au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022, n'ont toujours pas prolongé leurs engagements en faveur du club de la capitale entraîné par Mauricio Pochettino. Au grand dam de l'Emir du Qatar...



Et ce n'est un secret pour personne : le Réal et Zinedine Zidane rêvent de recruter le natif de Bondy, issu du centre de formation de l'AS Monaco. Mais vu le contexte actuel lié à la pandémie du Covid-19 et la situation financière désastreuse du club madrilène, il apparaît bien compliqué pour Florentino Pérez de concrétiser un tel dossier XXL pour cet été !





Manchester City prêt à oublier Haaland et Kane pour... Mbappé ?





Mais le Real Madrid, tout comme le PSG, pourraient bien être en danger sur ce dossier. En effet, si Manchester City, qui devrait bénéficier d'une enveloppe de 230M€ pour recruter lors du prochain Mercato estival, avait initialement coché les noms de Harry Kane (Tottenham) et Erling Haaland (Borussia Dortmund), pour préparer la succession de Sergio Agüero (libre en juin, pisté par le Barça et le Paris SG).



Et à en croire les informations de Todofichajes, les Citizens et Pep Guardiola songeraient de plus en plus à s'immiscer dans la course à la signature de Kylian Mbappé sur le marché des transferts à venir ! Et qu'on se le dise, peu importe la fiabilité de cette source, force est de constater que le club mancunien, où évolue Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez, pourrait bien être la seule formation capable de tenir des arguments financiers et sportifs solides pour convaincre l'actuel numéro 7 parisien de rejoindre le futur champion de Premier League... Affaire à suivre !