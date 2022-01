Mercato : 4 clubs s’intéressent à Bouna Sarr

Relégué au second plan au Bayern Munich, Bouna Sarr effectue un bon début de compétition dans cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Aligné pour les deux premiers matchs sur l’aile droite de l’attaque sénégalaise, il a su pallier les absences de certains habitués du poste en équipe nationale. S’il arrive à s’imposer en équipe nationale, en club par contre le constat est tout autre. Barré par la concurrence (Pavard et Stanisic), l’ancien marseillais n’a joué que 10 matchs cette saison toutes compétitions confondues.





Mais ces bonnes prestations à la CAN ont apparemment tapé dans l’œil de certaines écuries européennes. Selon des informations de Foot Mercato, plusieurs clubs seraient venus se renseigner auprès des dirigeants Bavarois pour Bouna Sarr. Le LOSC et les Girondins de Bordeaux ont approché l'entourage du joueur, de même que l'AS Roma et le Genoa en Italie. Des clubs d’un niveau largement inférieur à sa formation actuelle mais qui pourraient lui permettre de se relancer.