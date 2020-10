Mercato : Arsenal réalise un joli coup avec le recrutement de Partey

Arsenal a conclu le dossier Thomas Partey dans les derniers instants du mercato, lundi soir. Le club londonien s'est attaché les services du milieu de terrain de l'Atlético Madrid.







C'est un énorme coup réalisé par Arsenal. Les Gunners ont officialisé la signature du milieu de terrain Thomas Partey. Le Ghanéen de 27 ans, à l'Atlético Madrid depuis huit saisons, est un renfort de poids pour les hommes de Mikel Arteta. Et également une grosse perte pour les Colchoneros. Diego Simeone avait fait du milieu de terrain, ces dernières saisons, l'une des pièces maitresses de son onze.





Polyvalent, technique et à l'impact physique non négligeable, le milieu de terrain peut évoluer à n'importe quel poste dans l'entrejeu. Arrivé en 2012 dans le centre de formation de l'Atlético en provenance du Ghana, Partey s'était imposé depuis comme un joueur incontournable et l'un des milieux de terrain les plus réguliers de Liga.





UNE CLAUSE À 50 MILLIONS









Pour arracher le joueur aux Colchoneros, les dirigeants d'Arsenal ont payé la clause libératoire de 50 millions du milieu. Un montant plutôt correct pour un joueur de ce pedigree. Une somme que les Gunners n'étaient visiblement pas prêts à payer pour s'attacher les services d'Houssem Aouar, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, courtisé un temps par les Londoniens mais qui sera bien lyonnais une saison supplémentaire.





Plutôt discret cet été sur le marché des transferts, les Gunners frappent un grand coup à quelques minutes de la fermeture du mercato estival. Thomas Partey est la 4e recrue d'Arsenal cet été après Gabriel (LOSC), Runarsson (Dijon) et Willian (Chelsea). Un peu plus tôt dans la soirée, le prêt du milieu de terrain français Mattéo Guendouzi au Hertha Berlin avait été officialisé.









Partey quitte donc son club formateur sans que ce dernier n'ait pu lutter contre son départ. De con côté, Lucas Torreira est prêté une saison avec option d'achat à l'Atlético Madrid par les Gunners.