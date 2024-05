MERCATO: AVEC ROGER SCHMIDT, BAYERN ESSUIE ENCORE UN ÉCHEC DANS SA QUÊTE D'UN ENTRAÎNEUR

Le Bayern Munich a essuyé un septième refus au poste d'entraineur selon Bild. Roger Schmidt a refusé de rejoindre le club de la Bavière.







Le Bayern Munich va commencer à penser qu'il n'attire plus grand monde. Le club de la Bavière, à la recherche d'un entraineur, vient d'essuyer un septième refus selon les informations du quotidien allemand Bild. Après Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner, Thomas Tuchel ou encore Roberto de Zerbi, c'est Roger Schmidt qui a décliné la proposition.





L'entraineur allemand de 57 ans ne compte pas rentrer au pays tout de suite puisqu'il avait affirmé en conférence de presse vouloir rester au Benfica. "Ce qui est très clair pour moi, c'est que je vais rester à Benfica jusqu'en 2026, c'est ce que je veux, c'est pourquoi j'ai renouvelé", avait assuré Roger Schmidt au début du mois de mai.





Roger Schmidt fait le bonheur de Benfica

Le club lisboète a récemment décidé de prolonger le technicien allemand qui réalise une bonne saison. Les joueurs de Roger Schmidt ont terminé à la deuxième place du classement portugais à dix longueurs du leader, le Sporting Portugal. Lorsqu'il a signé au club en 2022, Roger Schmidt a été sacré du championnat portugais et avait également remporté la Supercoupe du Portugal.