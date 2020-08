Mercato Barça : Messi n'aurait plus de clause à 700 M€

Nouvelle information de taille dans le dossier Messi. Selon la Cadena SER, la clause libératoire de l'Argentin, fixée à 700 millions d'euros, n'est plus valable.











Grosse bombe lâchée par la Cadena SER ce samedi soir. La radio espagnole assure avoir eu accès au contrat de Leo Messi signé en 2017 lors de sa dernière prolongation. Une prolongation jusqu'en 2020, avec une année supplémentaire en option, la 2020-2021.









Dans ce contrat, une clause libératoire de 700 millions d'euros avait été insérée, mais cette clause ne serait pas valable pour la saison 2020-2021 selon la SER. Si Messi décide de rompre sa dernière année de contrat, il n'aura donc pas besoin de payer cette somme (qui en pratique aurait été payée par son futur club si elle était valable).





La SER précise que si le Barça venait à contester la rupture de contrat de Messi, c'est un tribunal qui se chargerait de fixer un montant et ce dernier serait forcément beaucoup moins élevé que les 700 millions en question. Une info de taille qui semble inverser le rapport de force et placer l'Argentin dans une bien meilleure posture.





Même si d'un autre côté, tout club voulant acheter Messi sans risquer de passer devant les tribunaux devra négocier avec le Barça puisqud l'Argentin n'a plus de clause. Rappelons que Messi a décidé de ne pas participer aux tests PCR du Barça ce dimanche. Il ne compterait pas non plus rompre son contrat, espérant toujours pouvoir trouver une solution amicale avec ses dirigeants pour partir de son club de cœur la tête haute.