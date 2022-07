Mercato: Barcelone à la lutte pour accueillir Cristiano Ronaldo

Ce lundi, le journal madrilène AS assure que les Blaugrana ont rejoint la liste des clubs à la lutte pour accueillir Cristiano Ronaldo.







Le quintuple Ballon d’Or se poserait en effet de sérieuses questions sur son avenir à Manchester United et son absence ce lundi pour la reprise de l’entraînement n’a évidemment pas calmé les rumeurs. D’après le média espagnol, l’agent du Portugais, Jorge Mendes, se trouve ce lundi soir en Catalogne pour évoquer avec le président barcelonais Joan Laporta une possible arrivée de CR7 au Barça.





L’attaquant de 37 ans serait perçu comme une alternative moins couteuse à Robert Lewandowski, que le Bayern Munich ne veut pas lâcher. Mais attention car MU non plus n’a pas l’intention de laisser partir sa superstar seulement un an après son retour. Et puis, il est surtout très difficile d'imaginer l'icône merengue pendre le chemin de la Catalogne après avoir passé 9 ans au Real…