Mercato: Boulaye Dia tout proche de ce grand club espagnol

Révélation du Stade de Reims depuis un an et demi, Boulaye Dia va poursuivre sa carrière à Villarreal et le transfert va faire le bonheur du club champenois.







Boulaye Dia évoluera finalement en Liga ! L’attaquant du Stade de Reims s’était révélé en Ligue 1 en 2019 en débarquant de nulle part, puisqu’il a un temps été électricien en jouant en même à Jura Sud (il est natif de l’Ain). Dans le viseur de l’OM et même tout proche de rejoindre West Ham en janvier dernier, le joueur de 24 ans va prendre la direction de Villarreal.





Selon RMC, les deux clubs sont proches d’un accord et l’international sénégalais va faire l’objet d’un transfert autour des 15 millions d’euros. Il tentera de s’imposer aux côtés de Gerard Moreno, le leader de l’équipe, en faisant mieux que Paco Alcacer, peu brillant depuis son arrivée à Villarreal. Carlos Bacca, lui, vient justement de filer libre.





Le club de la communauté de Valence, dirigé par Unai Emery, a fini 7e de Liga mais a remporté la Ligue Europa devant Manchester United (lors de cette interminable séance de tirs au but) et jouera la phase de groupes de la Ligue des champions. Aïssa Mandi, Francis Coquelin et Étienne Capoue évoluent déjà avec le Sous-marin jaune.