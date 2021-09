Mercato : Ça a bougé pour les Lions cet été !

Le mercato d’été vient de fermer ses portes ce mercredi à minuit pour bon nombre de championnats européens. Et plusieurs footballeurs sénégalais se sont engagés dans d’autres clubs. De Diao Baldé Keita à Abdallah Sima, nombreux sont ces Lions qui ont changé de tanière. Seneweb vous livre quelques noms.



Avec ses 16 buts inscrits toutes compétitions confondues au cours de la saison 2020-2021, il est clair que Boulaye Dia n’allait pas rester bien longtemps du côté du stade de Reims. Convoité par de nombreux clubs en Europe, notamment anglais, l’attaquant sénégalais de 24 ans a préféré s’engager en faveur des sous-marins jaunes de Villaréal jusqu’en 2026. Le montant de la transaction s’élève à 15 millions d’Euros. L’ancien Rémois aura le privilège de jouer la Ligue des Champions étant donné que son club actuel s’y est qualifié directement en remportant l’Europa Ligue la saison dernière.



Du côté de l’AS Monaco, Keita Baldé Diao quitte le rocher et rejoint Cagliari sous la forme d’un transfert. Le coût du transfert n’a pas été communiqué. Formé au FC Barcelone puis révélé à la Lazio Rome, le numéro 14 de l’équipe Nationale du Sénégal n’a pas eu le rendement attendu par les dirigeants monégasques. Si bien qu’il a enchaîné les prêts en Italie (Inter Milan, Sampdoria) tous peu concluant. A 26 ans, Diao Baldé Keita a à cœur de se relancer du côté de Cagliari.



S’il y a bien un jeune joueur sénégalais qui a marqué les esprits lors de la dernière saison de Ligue 1, c’est bien Pape Matar Sarr. L’ancien pensionnaire de Génération Foot a séduit plusieurs clubs anglais et c’est Tottenham qui a été le plus convaincant. L’international sénégalais s’est engagé pour 5 saisons en faveur des Spurs en contrepartie d’une somme 20 millions d’euros. Toutefois, il va rester en prêt d’une année en lorraine.



Youssouf Sabaly rejoint le Bétis Séville et se blesse



Son contrat arrivant à terme du côté des Girondins de Bordeaux, Youssouf Sabaly n’a pas voulu le renouveler bail malgré les différentes propositions. Et le latéral polyvalent sénégalais a préféré rejoindre le club du Bétis Séville pour les 5 prochaines années. Après des premiers matchs de préparation convaincant, l’ancien Bordelais s’est blessé contre L’AS Roma en amical. Pour combler le vide laissé par le joueur sénégalais, le club sévillan a enrôlé Hector Bellerin sous la forme d’un prêt. La concurrence risque d’être rude cette saison pour le sénégalais.



Une arrivée en Ligue 1 cette fois-ci, un retour même, celui de Arial Mendy qui s’engage avec le promu Clermont Foot 63 qui a bien débuté sa saison en Ligue 1.



En Ligue 2, Pape Ibnou Ba(28 ans) a rejoint le Havre pour 3 ans en provenance des Chamois Niortais où il a inscrit 15 buts en Championnat.



Abdallah Sima signe en Premier League mais jouera en Championship



Abdallah Sima, l’une des grosses révélations sénégalaise cette saison du côté du Slavia Prague a signé du côté de Brighton & Hove Albion en échange de 8 millions d’euros pour les 4 prochaines années. Il a été prêté dans la foulée à Stoke City pour s’acclimater au jeu anglais. Rappelons que le joueur de 20 ans a, en 33 matchs, inscrit 16 buts et distillé 6 passes décisives toutes compétions confondues avec le Slavia Prague.



En Espagne, c’est Amath Ndiaye qui a vu le Réal de Majorque lever son option d’achat de 4 millions après son prêt concluant la saison dernière qui s’est conclu par une montée en première division espagnole. Prêté par Getafe, l’ailier virevoltant sénégalais sortait d’une grave blessure qui l’avait écarté des pelouses pendant un long moment.



Ça cale pour Mbaye Niang



Saison compliquée pour Mbaye Niang au Stade Rennais. N’entrant pas dans les plans de Bruno Génésio, l’ancien Milanais avait été invité à se chercher un nouveau point de chute. Il a été prêté en cours de saison à Al Ahli en Arabie. De retour de ce prêt peu encourageant où il a disputé 5 matchs dont une titularisation, il s’est mis à la recherche d’un club. Et c’était l’AS Saint-Etienne qui tenait la corde aux dernières nouvelles. Mais les Verts se sont rétractés en toute fin de mercato. En effet, Claude Puel qui voulait dans un premier enrôler l’attaquant sénégalais a fait volteface au dernier moment mettant fin aux espoirs du Sénégalais de rejoindre le chaudron.



A L’OM, Cheikh Bamba Dieng a eu des propositions de prêts de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 toutes refusées. Motif: Jorge Sampaoli compte sur le jeune sénégalais. Avec les blessures à répétition d’Akadiusz Milik et le calendrier chargé de l’Olympique de Marseille qui est engagé en Ligue Europa, l’ancien membre de Diambars peut espérer grapiller quelques minutes cette saison.