Mercato Chelsea : trois “frenchies” dans le viseur ?

Chelsea se tourne vers les joueurs français en vue de son prochain mercato estival. Le club de Premier League convoiteraient trois internationaux qui évolue dans différents championnats.



Chelsea convoiterait trois internationaux français pour le prochain mercato de Premier League. Selon le journaliste italien, Fabrizio Romano, Adrien Rabiot, Manu Kone et Khephren Thuram seraient ces joueurs que le club londonien envisageraient de recruter. “Le gros point d’interrogation avec Chelsea est de savoir comment ils font de la place pour ces joueurs – beaucoup de leurs cibles sauront que les Blues ont actuellement une équipe massivement gonflée et que beaucoup des signatures qu’ils ont apportées récemment n’ont pas a beaucoup figuré depuis leurs déménagements” explique-t-il dans sa chronique.





Adrien Rabiot libre de tout contrat et gratuit





Adrien Rabiot qui sera libre de tout contrat avec la Juventus de Turin pourrait être la cible prioritaire par rapport aux deux autres : “Je ne peux pas confirmer l’intérêt de Chelsea pour chacun d’eux, mais nous savons que Rabiot est sur le point de devenir un agent libre cet été, donc cela pourrait potentiellement arriver. Ainsi, bien que l’intérêt de Chelsea pour les trois joueurs soit compréhensible, je pense que Rabiot semble le plus susceptible de faire ce genre de mouvement en ce moment.” précise le spécialiste des transferts.