MERCATO: COUP DE TONNERRE AU BARÇA, LAPORTA VEUT FINALEMENT SE SÉPARER DE XAVI

Xavi, pourtant reconduit en avril, ne devrait pas être l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Le président Joan Laporta a décidé de s'en séparer, selon toute la presse catalane.







Nouvelle volte-face. D'après une information de la radio catalane RAC1, confirmée par les quotidiens Sport et Mundo Deportivo, mais aussi par les médias madrilènes AS et El Chiringuito, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a décidé de se séparer de Xavi. L'ancien milieu de terrain va vraisemblablement quitter son poste d'entraîneur au terme de la saison. Le dernier match du Barça est prévu le 25 mai contre le Séville FC.





Le Barça et Xavi avaient pourtant publiquement affirmé en avril que leur collaboration allait se poursuivre la saison prochaine, alors que l'entraîneur de 44 ans avait dans un premier temps annoncé son départ en juin. "Je pense que le projet n'est pas terminé, que nous avons beaucoup d'options pour continuer à gagner", avait déclaré Xavi lors d'une conférence de presse au côté du président du club, Joan Laporta.





Des déclarations sur la situation économique du club qui ne passent pas

Depuis, Joan Laporta serait "en colère". En cause: les résultats décevants de l'équipe, distancée de 14 points par le Real Madrid en championnat, mais surtout les récentes déclarations pessimistes de Xavi sur la situation économique du club.





"Nous allons essayer de rivaliser avec Madrid et avec les rivaux européens, mais il est clair que la situation est très difficile en raison de la question économique concernant les transferts. Nous devons parler clairement et c'est ainsi que les choses se passent", a déclaré Xavi avant le déplacement du Barça sur la pelouse d'Almeria (victoire 0-2). "La situation actuelle n'est pas la même qu'il y a 25 ans, lorsqu'un entraîneur demandait untel et untel et qu'on le faisait venir sans problème. Aujourd'hui, ce n'est plus possible et nos rivaux sont dans de bien meilleures conditions que nous", avait-il ajouté.





"Nous ne sommes pas dans une bonne situation économique et nous devons être clairs. (...) Le supporteur culé doit comprendre que nous avons besoin de temps, de calme et que nous devons essayer de trouver le maximum de stabilité pour continuer à croître. Nous vivons une période compliquée, mais nous allons continuer à nous battre", avait conclu Xavi. Un discours qui serait totalement opposé à l'optimisme qu'il aurait présenté en privé à Joan Laporta lorsqu'ils ont discuté de la poursuite de leur collaboration.





Conceição, Flick et Marquez cités