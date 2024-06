MERCATO: CRISTIANO RONALDO VEUT FAIRE SON MARCHÉ AU REAL POUR RENFORCER AL NASSR

Lassé de ne pas remporter de titres avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo veut convaincre ses dirigeants de recruter plusieurs joueurs cet été pour passer un nouveau cap. D'après Marca, le Portugais pense à certains de ses anciens coéquipiers au Real Madrid.





Il attend des renforts. Et vite. Frustré de ne toujours pas avoir remporté de trophée depuis son arrivée en décembre 2022 en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo compte bien s’impliquer dans le recrutement de son club d’Al Nassr. Avec un objectif clair selon les informations du quotidien Marca: faire venir certains de ses anciens coéquipiers au Real Madrid. Parce qu’il considère son ex-club comme ce qui se fait de mieux en termes d’exigence et de réussite, le Portugais de 39 ans aimerait ainsi être rejoint par Nacho Fernandez, figure du Real.









Du haut de ses 34 ans, l’Espagnol a rarement été un titulaire indiscutable, mais il a su se faire une place dans ce vestiaire cinq étoiles, et était même titulaire samedi soir à Wembley lors de la victoire face au Borussia Dortmund (2-0) en finale de la Ligue des champions. Comme Dani Carvajal, Luka Modric et Toni Kroos, il a égalé la légende Paco Gento en décrochant sa sixième C1. Alors qu’il arrive en fin de contrat, Nacho serait en pleine réflexion au sujet de son avenir. Un temps tenté par un départ aux Etats-Unis, avant de changer d’avis, il aurait récemment reçu un coup de fil de Ronaldo.





Ronaldo mise sur Hierro





En parallèle de cette piste, "l’agent CR7" se verrait bien convaincre Casemiro de quitter l’Europe pour la Saudi Pro League. Loin de son meilleur niveau, le Brésilien de 32 ans est en nette perte de vitesse à Manchester United et une vente cet été n’est pas à exclure. Proche de Ronaldo, il pourrait se laisser tenter par une signature à Al Nassr. S’il aspire à renforcer l’effectif de son club, le quintuple Ballon d’or a aussi des idées pour le staff technique et l’encadrement. Comme révélé par Marca, Fernando Hierro, ancien milieu du Real Madrid et de Roja, va ainsi endosser le rôle de directeur sportif d’Al Nassr à partir de la saison prochaine.