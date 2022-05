Mercato des Lions : « Sadio Mané a décidé de quitter Liverpool cet été » Fabrizio Romano

« Revenez vers moi samedi et je vous donnerai la réponse que vous voulez entendre », répondait Sadio Mané à Liverpool Écho quand le média l’interrogeait sur son avenir. Cependant, le Sénégalais s’est montré silencieux après la finale perdue ce samedi contre le Real Madrid. Tout porte à croire que l’enfant de Bambali n’arborera pas le maillot des Reds la saison prochaine. Il pourrait toutefois porter un autre maillot de couleur rouge, celui du Bayern Munich.

C’est en tout cas ce que pense le journaliste sportif Fabrizio Romano. L’italien a précisé dans un tweet que l’attaquant Sénégalais « est prêt pour une nouvelle expérience après de nombreuses années spéciales avec les Reds » et que la confirmation du club de la Mersyde, quant à un départ de leur joueur, ne devrait pas tarder.

« Le FC Bayern est un sérieux prétendant - mais il est toujours ouvert. Car Sadio voulait attendre la finale », ajoute Fabrizio Romano. Dans un autre tweet publié sur son compte, le journaliste indique que le Bayern Munich est prêt à lancer l’assaut. « La mission du Bayern sera d'anticiper les autres clubs », confie-t-il. Affaire à suivre



Sadio Mané has decided to leave Liverpool this summer ???????? #LFC He’s ready for a new experience after many special years with Reds - it will be confirmed to the club. FC Bayern are strong contenders - but it’s still open and not completed as Sadio wanted to wait for the final. pic.twitter.com/hr6R5NmuZ0

More on Sadio Mané. Bayern have been respectful as Sadio wanted to focus on UCL final… but now they are ready to push. Bayern mission will be to anticipate other clubs. ???????????? #LFC



It’s 100% sure as reported before: Mané is gonna leave Liverpool, the decision has been made.