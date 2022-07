Mercato des Lions : SIX CHAMPIONS D'AFRIQUE DANS L'EXPECTATIVE...

Ça devrait bouger pour les internationaux sénégalais lors de ce marché estival des transferts. Seneweb fait le point sur la situation des Lions.

La Coupe du Monde approche à grands pas. Pour les joueurs, il est surtout question de se maintenir en forme pour faire partie de la liste des convoqués. Pour cela, rien de mieux que de se trouver un club prêt à vous offrir le temps de jeu nécessaire pour exprimer votre potentiel. C’est en ce sens que le sélectionneur national, Aliou Cissé a lancé une injonction claire à ses poulains avant le début de la saison 2022-2023 : « je dis à mes gar­çons d’essayer de régler les problèmes de contrats de sorte que, à la reprise de leurs championnats respectifs, ils auront déjà trouvé un point de chute ».

Pour le moment, le seul à avoir appliqué ce conseil est Sadio Mané en s’engageant avec le Bayern Munich jusqu’en 2025. Pour ses coéquipiers de la tanière, par contre, ça piétine encore.

Kalidou Koulibaly convoité mais retenu





Véritable forteresse durant la dernière coupe d’Afrique des nations, la défense des Lions est le compartiment du jeu qui risque d’enregistrer le plus de mouvements. « Ministre de La Défense » sénégalaise, Kalidou Koulibaly envisagerait sérieusement de plier bagages. Mais le roc sénégalais se heurte à l’intransigeance du président napolitain De Laurentiis, qui refuse de considérer les propositions d’autres clubs pour le joueur. Si le capitaine de 31 ans a purement et simplement repoussé l’offre de la Juventus de Turin, il ne manque pas de prétendants à prestigieux. Chelsea et le FC Barcelone sont les écuries européennes les plus intéressées à enrôler le joueur. Une offre de prolongation de son club actuel serait, aussi, sur la table…