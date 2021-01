Mercato : Des médias parlent toujours des transferts de Boulaye Dia et Idrissa Gana Gueye

Les internationaux sénégalais Boulaye Dia et Idrissa Gana Gueye sont susceptibles de quitter leur club pour d’autres destinations, rapportent des médias français.Selon les mêmes sources, Reims et le PSG, les clubs respectifs de Dia et de Gueye, ne s’opposeraient pas à leur départ si des offres intéressantes leur sont proposées durant le marché hivernal des transferts. Ce marché ouvert le 1er janvier sera clôturé à la fin du même mois.West Ham (Angleterre) et des clubs italiens, dont Naples, le Milan AC et le Torino ont manifesté le désir d’avoir Dia dans leur club, révèle l’hebdomadaire français France Football (FF) dans son édition de ce mardi. L’attaquant de Reims est auteur de 12 buts en championnat.‘’Une rencontre a été d’ailleurs organisée entre l’entourage du joueur et deux des trois formations transalpines’’, affirme FF, selon lequel l’offre du club anglais a été jugée insuffisante par les dirigeants de Reims. Ces derniers demandent 15 millions (9,83 milliards de francs CFA) en échange de leur principale arme offensive.Le départ d’Idrissa Gana Gueye avait déjà été annoncé, lors du dernier marché estival des transferts.Le quotidien français L’Equipe a annoncé samedi que le Paris-Saint-Germain, confronté à un déficit de 204 millions d’euros au cours de l’exercice 2020, doit ‘’en urgence’’ céder des joueurs, dont le milieu de terrain international sénégalais, pour mettre ses comptes au vert.Et Idrissa Gana Gueye a été recruté par l’Allemand Thomas Tuchel, qui a été limogé fin 2020. Il tarde à occuper une place de choix parmi les titulaires du club, et son nom est cité parmi les ‘’joueurs monnayables’’ du PSG.Le milieu de terrain âgé de 31 ans, lié au club français par un contrat valable jusqu’en 2023, garde encore une belle cote en Angleterre où il a passé plusieurs années.Malgré la pandémie de Covid-19, des clubs anglais disposent d’une assez bonne surface financière pour recruter des joueurs, grâce à des revenus télévisuels très intéressants.