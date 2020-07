Mercato : deux dossiers épineux en passe d’être réglés ?

Alors que le Stade Rennais se montre ambitieux pour son recrutement, garder ses cadres fait également partie de ses priorités.















Et deux dossiers à enjeu doivent notamment agiter l’été du Stade Rennais. L’une des grosses satisfactions de Julien Stéphan durant la saison dernière et la performance globale de ses latéraux, Hamari Traoré et Faitout Maouassa.





Problème, les deux hommes présentent une situation contractuelle similaire avec une fin de contrat en 2021. De quoi obliger à régler leur avenir rapidement sous peine de les laisser choisir le club de leur choix à partir de janvier dans le cadre d’un départ à zéro euro.





Mais alors que des clubs prestigieux sont annoncés sur les deux joueurs (le PSG ou Valence sur Traoré, Manchester United sur Maouassa), le président rennais s’est montré confiant. Sur l’antenne de RMC, Nicolas Holveck a annoncé qu’une issue favorable pourrait vite intervenir pour leur prolongation. « On avance plutôt bien. J’espère aboutir assez rapidement. On essaye aussi de conserver nos meilleurs jeunes. Il y a des prolongations qui seront annoncées », a assuré le président rennais.