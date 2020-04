Mercato: direction le Barça pour Kanté?

Le FC Barcelone pourrait renouveler son milieu de terrain cet été avec les possibles départs d’Arturo Vidal et d’Ivan Rakitic. Selon Mundo Deportivo, le Barça est très intéressé par N’Golo Kanté et envisage un échange avec Coutinho.





Un Français de plus au Barça? La colonie tricolore est déjà dense à Barcelone avec actuellement dans ses rangs Antoine Griezmann, Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé alors que Jean-Clair Todibo, actuellement prêté à Schalke 04, devrait revenir cet été en Catalogne. Elle pourrait accueillir un nouveau membre, mais pas n’importe lequel. Un champion du monde. Mundo Deportivo rapporte ce mercredi que le FC Barcelone est intéressé par N’Golo Kanté. Plusieurs éléments étayent la possible venue du joueur de Chelsea en Catalogne.





Un échange avec Coutinho?





Le Barça pourrait ainsi procéder à un réaménagement de son milieu de terrain. Mécontents de leurs temps de jeu cette saison et approchant de la fin de leurs contrats, Arturo Vidal et Ivan Rakitic ne seront pas retenus. Voire seront poussés à se trouver un nouveau défi. De la place libérée donc pour un renfort. Kanté aurait le profil souhaité cet été au milieu par le Barça, avec un abattage important et une qualité technique qui seraient complémentaires de l’inusable Sergio Busquets.





Reste la question du prix, Chelsea demandant sans doute une forte somme pour l’un de ses joueurs essentiels. Là aussi, le Barça aurait une idée. Il envisagerait un échange avec Coutinho. Le Bayern Munich ne devrait pas lever l’option d’achat du Brésilien, à hauteur de 120 millions d’euros, et ce dernier souhaite retrouver la Premier League. L’été dernier, le Barça avait déjà utilisé un tel procédé avec la venue de Neto en échange de Jasper Cillessen. A 29 ans, Kanté pourrait connaître une nouvelle belle étape dans sa carrière en prenant la direction du Barça.