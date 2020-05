Mercato - Dortmund : Raiola clôt les débats sur l'avenir de Haaland









C'est le sens des propos de son représentant, approché par le quotidien Marca. "C'est un joyau très important. C'est agréable de le voir jouer et de voir comment il évolue à chaque match. Personne ne pensait que son adaptation à la Bundesliga et à la Champions League dans une équipe comme le Borussia Dortmund allait se passer comme ça. Personne ne s'y attendait. Ce n'est pas facile de passer de l'Autriche à l'Allemagne et de montrer ce niveau.









Il reste encore beaucoup à faire. Il sera à Dortmund le temps nécessaire. C'est vrai que c'est un footballeur qui traverse les étapes de croissance plus rapidement que l'on pourrait penser. Il ne pensait pas qu'en quittant Salzbourg, c'était le bon moment, mais je ne pense pas qu'il quittera Dortmund cet été."









Recruté l'hiver dernier pour 20 millions d'euros, Erling Haaland est aujourd'hui lié jusqu'en juin 2024 avec le deuxième de la Bundesliga, avec qui il a marqué 13 buts toutes compétitions confondues.