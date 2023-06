Mercato : Harry Kane a choisi son club

L’heure du départ est peut-être enfin arrivée pour Harry Kane. A 29 ans et à un an de la fin de son contrat à Tottenham, son club formateur, l’attaquant serait tenté par des envies d’ailleurs. Longtemps dans le viseur du Real Madrid, il ne devrait pas rejoindre le club espagnol cet été. Florentino Perez, son président, a récemment fermé le mercato du club sauf exception qui pourrait s’appeler Kylian Mbappé, dont la situation est très floue avec le PSG.