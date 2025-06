Mercato : Idrissa Guèye (Metz) dans le viseur de Manchester United et Liverpool

Arrivé en janvier dernier au club lorrain en provenance de Génération Foot, Idrissa Guèye a été l’un des artisans de la montée du FC Metz Ligue 1. Le jeune attaquant sénégalais de 18 ans (6 buts et 1 passe décisive), s’affiche déjà comme un potentiel évident pour l’avenir.



Ses qualités n’ont d’ailleurs pas échappé aux observateurs sur le marché. De nombreux scouts de clubs étrangers, notamment anglais, sont venus l’observer ces dernières semaines.



Selon les informations d’Afrik foot, Manchester United, Liverpool et le Borussia Dortmund ont fait le déplacement et ont placé l’international sénégalais sur leurs tablettes.



En contrat jusqu’en juin 2029, Metz souhaite évidemment le conserver mais, face à l’incertitude budgétaire, ils ne pourront ignorer les offres conséquentes.



Révélé lors de la Coupe du monde U17 en 2023, Idrissa Guèye a été appelé en sélection A sénégalaise pour les matchs amicaux contre l'Irlande (1-1) et l'Angleterre (3-1) sans toutefois entrer en jeu.