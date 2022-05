Mercato - Kalidou Koulibaly : Le président de Naples écarte le Barça

Le Président de Naples écarte Barca pour Koulibaly

Le feuilleton « mercato de Kalidou Koulibaly » repart de plus belle en cette fin de saison. Courtisé de toute part en Europe, le roc de Naples voit l’un de ses candidats les plus sérieux revenir à la charge. Il s’agit du FC Barcelone. Selon les médias catalans, le profil du défenseur sénégalais plairait fortement à Xavi qui ferait de lui l’une de ses priorités sur le mercato. Cependant, un facteur déterminant et pas des moindres pourrait faire capoter cette opération : les caisses du club Blaugrana.





En tout cas, c’est l’argument brandi par le président de Naples repris par le célèbre journaliste sportif Fabrizio Romano. « Barcelone n'a pas sollicité Koulibaly et je pense que le Barça n'a pas assez d'argent pour signer un joueur », aurait déclaré Aurelio De Laurentiis.