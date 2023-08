Mercato : Kolo Muani boycotte l’entraînement et met la pression sur Francfort pour rejoindre le PSG

L’ancien Nantais va au clash afin de rejoindre le Paris Saint-Germain. Absent de l’entraînement ce mercredi, il ne jouera pas contre Sofia jeudi.







Et si Randal Kolo Muani avait anéanti ses chances de rejoindre le PSG ? L’avant-centre de l’Eintracht Francfort a expliqué à ses responsables son souhait de rejoindre le PSG et de s’installer à Paris cette saison. Le vice champion du monde a à plusieurs reprises expressément demandé à ses dirigeants d’accepter l’offre du club de la capitale. Pour tenter d’accélérer les choses, l’ancien Nantais a déclaré publiquement à Sky Sport Allemagne, son souhait de jouer sous le même maillot que ses compatriotes Mbappé et Dembélé. Seulement, voilà, après trois propositions du PSG, dont la dernière en date à hauteur de 65 millions d’euros + Hugo Ekitike, le dossier n’avance pas et Kolo Muani semble condamné à rester en Allemagne à quelques jours de la fermeture du mercato.

Francfort en veut à Kolo Muani





Selon les informations de Bild , les dirigeants de l'Eintracht Francfort n'auraient pas du tout apprécié la sortie médiatique de leur numéro neuf. Pour ne rien arranger après avoir pris la parole sans l’autorisation de son club, le joueur de 24 ans a décidé de ne pas prendre part à l'entraînement de l'Eintracht Francfort ce mercredi matin pour forcer son départ avant la fermeture du mercato, le 1er septembre. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #FreeKolo a pris de l’ampleur pour mettre la pression sur le club allemand. Mais il semblerait que tous ses éléments aient l’effet inverse, le joueur pourrait finalement être bloqué en Allemagne cette saison.









Comme indiqué par RMC Sport depuis le 19 août dernier, l'ancien Nantais est déjà d'accord avec le club parisien. Mais les discussions entre le PSG et l'Eintracht se sont enlisées ces derniers jours: Francfort reste inflexible en réclamant une somme avoisinant les 100 millions d'euros et a refusé la dernière offre parisienne en date, à hauteur de 70 millions d'euros + bonus. Paris a tout tenté pour faire baisser le prix, jusqu’à inclure l’ancien Reimois Hugo Ekitike dans la transaction mais lui-même n'a pas trouvé d'accord avec le club de Bundesliga.