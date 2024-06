MERCATO: L'ÉNORME OFFRE SAOUDIENNE À PLUS D'UN MILLIARD D'EUROS REFUSÉE PAR MESSI

Lionel Messi aurait refusé une offre de 1,4 milliard d'euros en provenance d'Arabie saoudite au moment de quitter le PSG et avant de rejoindre l'Inter Miami.

Avant qu'il ne s'engage à l'Inter Miami, à son départ du Paris Saint-Germain, Lionel Messi était convoité par l'Arabie saoudite. Un intérêt qu'il avait confirmé, sans jamais entrer dans les détails. Mais des propos accordés à la chaîne MBC et rapportés par Bild et Goal, Anmar Al-Haili, président d'Al-Ittihad, a révélé des chiffres sur l'offre faite à l'octuple lauréat du Ballon d'or.





"Nous lui avons fait une offre de 1,4 milliard d'euros. Mais il l'a refusée parce que sa famille voulait partir aux États-Unis", a déclaré le dirigeant saoudien, surpris "qu'un joueur puisse refuser une offre aussi énorme pour le bien de sa famille". Avant d'ajouter: "Nous respectons cela, car la famille est plus importante que l'argent".





"J'ai beaucoup pensé à rejoindre la ligue saoudienne"

En décembre dernier, Lionel Messi s'était exprimé sur la possibilité de rejoindre la Saudi Pro League: "J’avais plusieurs options sur la table. J’ai dû les analyser et y réfléchir avec ma famille, avant de prendre la décision de venir à Miami. Ma première option était de retourner à Barcelone, mais cela n’a pas été possible. J’ai essayé de revenir mais ce n’est pas arrivé. C’est vrai qu’après, j’ai beaucoup pensé à aller dans la ligue saoudienne. Je connais le pays et ils ont créé une compétition très puissante, qui peut devenir un championnat important dans un avenir proche".