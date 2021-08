MERCATO : L'offre du Real pour Mbappé impossible à refuser par l’Émir du Qatar ?

Désireux de recruter Kylian Mbappé (22 ans) au mercato estival, le Real Madrid ne forcera pas la décision avant le 30 août. Une proposition indécente pourrait alors se formaliser avec le PSG.Le Real Madrid n’en finit plus d’affûter ses armes pour Kylian Mbappé. Jeudi, As faisait ainsi sa Une sur la stratégie en 5 temps de Florentino Pérez pour finaliser ce dossier interminable. Le quotidien madrilène en remet une couche dans son édition du jour en surfant sur cette théorie à tiroirs.Nos confrères précisent cette fois-ci que le Real Madrid pourrait passer à l’action si rien ne bouge au 30 août prochain. Pourquoi cette date ? Il s’agirait du lendemain des débuts programmés de Lionel Messi à Reims et la Casa Blanca pense que le PSG pourrait être tellement aimanté par l’effet de « La Pulga » qu’il pourrait lâcher du lest pour Mbappé... à 24 heures de la clôture du mercato.Si rien ne bouge à ce moment-là, une offre démentielle serait déjà en préparation à Madrid. Toujours d’après As, la fourchette de cette dernière devrait tourner entre 130 et 170 millions d’euros ! « La bonne santé de la trésorerie du Real Madrid lui permettrait d’affronter ce type de dépense », conclut le journal espagnol. L’émir du Qatar saurait déjà à quoi s’en tenir.