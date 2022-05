Mercato : le Barça a déjà bouclé une recrue à 20M€ !

Cet été, le FC Barcelone veut procéder à un grand lifting. Et les pensionnaires du Camp Nou tiennent déjà un accord pour une recrue à 20 millions d'euros.



Une année de transition. Après le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone savait que cet exercice 2021-22 serait très difficile. Les Culés ont dû changer d'entraîneur en cours de saison tout en ayant des résultats loin d'être à la hauteur du standing du club. Conscients de cela, les dirigeants blaugranas ont déjà apporté du sang neuf cet hiver avec notamment les arrivées de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Ils comptent poursuivre ainsi cet été.





Parmi les priorités de Xavi, il y a bien sûr le recrutement d'un numéro 9. À l'heure actuelle, Robert Lewandowski est la priorité. Dans l'entrejeu aussi, les pensionnaires du Camp Nou souhaitent mettre la main sur un milieu. Et ils ont déjà bien avancé sur ce dossier. Selon AS, le Barça s'est mis d'accord avec Carlos Soler. Sous contrat jusqu'en 2023 à Valence, le joueur de 25 ans a tapé dans l'œil du club catalan.