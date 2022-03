Mercato : le Barça se lance dans la course à la signature de Mbappé

Promis au Real Madrid par de multiples sources, l'attaquant du PSG, libre à la fin de la saison en cours, est aussi sollicité par le Barça selon L'Équipe.



Un Clasico pour Kylian Mbappé. L'intérêt du Real Madrid pour l'attaquant du PSG, libre en fin de saison, n'est pas franchement le secret le mieux gardé d'Europe. En fait, ledit Mbappé était désireux de rejoindre la Casa Blanca dès l'été dernier, avant de se heurter au refus de la direction parisienne. Qu'à cela ne tienne, le Barça tente sa chance. D'après les indiscrétions de L'Équipe , «le Paris-SG a été informé que le FC Barcelone est intéressé lui aussi pour s'attacher les services de son attaquant de 23 ans». Mieux : le crack de Bondy «n'a pas fermé la porte» au géant catalan, toujours selon la même source.

Nos confrères y voient d'ailleurs la démonstration que Mbappé, qui est libre de négocier avec le club de son choix depuis le début de l'année, n'a pas encore tranché concernant son avenir. C'est aussi la preuve que le FC Barcelone, exsangue à la banque en fin de saison dernière et qui n'a pas pu retenir Leo Messi, est de retour au premier plan avec de nouvelles ressources financières. On se souviendra toutefois que le club blaugrana avait déjà tenté sa chance en 2017, comme Manchester City et Liverpool d'ailleurs, en vain. Bis repetita ?

Paris y croit encore

Évidemment, on est en droit de penser que le Real, rêve de gosse de Mbappé, reste en pole. On peut aussi affirmer sans trop de risque de se tromper que le PSG n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier. Le club de la capitale a en effet de nombreux atouts à faire valoir, même si l'élimination face au Real Madrid et le désordre qui en a découlé ne plaide pas en sa faveur… «On a des possibilités. Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, tout faire pour le garder», disait Leonardo en mars dernier, évoquant le sujet de l'avenir du «meilleur joueur du monde». Une chose est sûre : Mbappé n'aura que l'embarras du choix, lui qui est actuellement en stage avec l'équipe de France et incertain pour la Côte d'Ivoire vendredi, à Marseille.