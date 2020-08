Manchester City prépare un contrat à 750 M€ pour Messi

Alors que Messi et le Barça se font la guerre, Manchester City prépare déjà son offre pour l'Argentin et à en croire Sport, elle est XXL.











Encore de nombreuses infos dans le feuilleton Messi ce dimanche. Un dimanche marqué par l'absence de l'Argentin au centre d'entraînement du club, malgré la convocation de tous les joueurs du Barça pour des tests PCR. S'estimant libre, La Pulga ne s'est pas présentée.





Depuis hier soir, plusieurs médias espagnols ont annoncé que Messi n'avait plus de clause libératoire de 700 millions d'euros dans son contrat, ce que démentent le Barça et LaLiga. Les deux assurent que cette clause est toujours valable et que Messi a encore un an de contrat. En France, L'Equipe soutient également que cette clause n'existe plus en 2020-2021 dans le contrat de Messi.





Ce dimanche soir, le quotidien catalan Sport y est allé de son exclu en faisant filtrer les supposés chiffres du contrat que prépare Manchester City pour Messi. Le club anglais lui offrirait ainsi un contrat de cinq ans avec un salaire annuel brut de 100 millions d'euros. Mais Messi ne jouerait que trois ans à Manchester City avant de finir sa carrière au New York City FC, durant deux ans.





Une prime à la signature de 250 M€ ?





Et selon Sport, Manchester City en profiterait pour lui payer 250 millions d'euros de prime à la signature au moment de son passage de Manchester à New York, histoire de dribbler le fair-play financier, qui ne concerne que les clubs européens. Si ces chiffres (750 M€ au total pour le contrat) ont été relayés par Marca notamment, aucune autre source n'a pour le moment confirmé l'histoire de la prime à la signature.





A noter aussi que selon le journaliste brésilien Marcelo Bechler, l'un des premiers à avoir parlé des envies d'ailleurs du joueur le 16 août dernier, Manchester City se prépare déjà à l'arrivée de Messi et a contacté une société de production pour récupérer des images du joueur afin de préparer sa vidéo de présentation, histoire d'être prêt si le sextuple Ballon d'Or venait à signer.









Il faudra pour cela que le clan Messi et le Barça réussissent à s'entendre. Selon Mundo Deportivo, le père de Messi sera à Barcelone cette semaine et devrait rencontrer Josep Maria Bartomeu mercredi. Le quotidien catalan n'est toutefois pas certain que cette réunion serve à grand chose, les deux parties n'étant plus du tout sur la même longueur d'onde.