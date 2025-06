Mercato : Le fils d’une ancienne gloire de la génération 2002 signe à Chelsea jusqu’en 2033

Le fils de l’ancien international sénégalais Pape Sarr, Mamadou vient de franchir une étape majeure dans sa carrière en signant officiellement avec le club anglais de Chelsea. Âgé de 19 ans, le joueur quitte le RC Strasbourg pour s’engager avec les Blues jusqu’en 2033. Le club londonien a déboursé 20 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune défenseur.



Sarr fait partie de cette nouvelle génération de jeunes talents suivis de près par les plus grands clubs européens. Formé à l’Olympique Lyonnais avant de rejoindre Strasbourg, le jeune défenseur s’est rapidement distingué par sa maturité, sa vision du jeu et ses qualités athlétiques.



Avec cette nouvelle aventure, Mamadou Sarr, a une opportunité de franchir un cap et de se rapprocher, peut-être, d’un avenir international avec l’équipe de France ou du Sénégal.