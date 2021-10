Mercato : le Paris SG est déjà fixé, voici le salaire que réclame Mohamed Salah !

Et si Mohamed Salah était le gros coup du PSG lors du prochain Mercato estival ? Excellent une nouvelle fois avec Liverpool FC lors du derby face à Manchester United à Old Trafford ce week-end (0-5), l'international égyptien (71 sélections / 43 buts) n'a pourtant pas caché qu'il serait intéressé par l'idée de relever un ou plusieurs nouveau(x) gros challenge(s) d'ici la fin de sa carrière.







Sous contrat avec les Reds jusqu'en juin 2023, Mohamed Salah (29 ans) pourrait donc bien être l'une des grosses attractions du marché des transferts cet été, à l'instar de Kylian Mbappé... qui semble quant à lui toujours décidé à vouloir quitter le Paris SG pour rejoindre le Real Madrid.









Trop cher pour Liverpool FC... pas pour le Paris Saint-Germain !





Outre la piste menant à Raheem Sterling (Manchester City), le PSG resterait donc bien à l'affût concernant Mohamed Salah, qui arrivera à un an du terme de son contrat avec Liverpool FC, en juillet prochain. Et à en croire les informations du journaliste Ekrem Konur (Fichajes.net), la superstar de la sélection nationale de l'Egypte réclamerait environ 26M€ par an de salaire sur quatre saisons pour prolonger, soit un contrat d'une valeur totale de 104M€ sur quatre ans ! Ce n'est pas rien...





Toutefois, si ce montant semble a priori très élevé pour les finances du club de la Mersey, où évolue Sadio Mané et Virgil van Dijk, la donne ne serait pas la même du côté du Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi, qui bénéficie de moyens colossaux grâce à QSI et qui avait fortement marqué les esprits au Mercato cet été en arrachant les signatures de Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Nuno Mendes.





Mais toujours selon le journaliste turc, le PSG ne serait pas seul sur le coup puisque le Real Madrid s'intéresserait également de très près à Mohamed Salah. Affaire à suivre donc pour le Paris SG...