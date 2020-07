Mercato : le père de Lionel Messi aurait programmé un rendez-vous avec l’Inter Milan !

Selon la presse italienne, Jorge Messi va se rendre à Milan cet été pour discuter d’un départ de son fils à l’Inter Milan.











La bombe est tombée il y a quelques minutes en Italie et si l’information était avérée, cela ferait probablement l’effet d’une bombe au FC Barcelone. Selon la « Radio Rai », Jorge Messi, le père et agent de la star du Barça, a prévu de se rendre à Milan pour discuter du transfert du sextuple Ballon d’Or à l’Inter Milan.





En avril, Messi démentait l’Inter…

Ce n’est pas la première fois que le nom de Messi est évoqué à l’Inter mais, jusqu’à présent, il s’agissait davantage d’un fantasme de l’ancien président Massimo Moratti que d’un réel intérêt réciproque. En avril dernier, la « Pulga » avait même démenti sur Instagram tout contact avec le club nerrazzuro.





A un an de la fin de son contrat et alors qu’il tarde à prolonger au Barça, Leo Messi (33 ans) peut-il réellement avoir changé d’avis après la fin de saison en queue de poisson de son club de toujours ? Une chose est certaine : ce bruit de couloir est un nouveau coup de pression à l’administration Bartomeu, déjà très critiquée à six mois des élections pour le nouveau président. On ne serait pas surpris que Victor Font, le principal opposant de la direction en place, sorte à nouveau du bois dans les prochains jours…