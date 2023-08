MERCATO: LE REAL MADRID ATTENDRAIT TOUJOURS UN SIGNE DE MBAPPÉ, SELON LA PRESSE ESPAGNOLE

Selon Marca, le Real Madrid n’aurait reçu aucun signal de la part de Kylian Mbappé, actuellement en conflit avec la direction du PSG au sujet de son avenir. Si la situation devait évoluer d’ici la fin du mercato, le club merengue ne serait pas disposé à casser sa tirelire pour récupérer le capitaine de l’équipe de France.







Les jours s’enchaînent et l’impasse semble toujours aussi obscure. A l’heure de la reprise de la Ligue 1, Kylian Mbappé est toujours en conflit avec la direction du PSG au sujet de son avenir. Le capitaine de l’équipe de France s’entraîne en ce moment à Poissy (Yvelines), à l’écart du groupe professionnel, avec les joueurs invités à quitter le club cet été. Sans s’exprimer publiquement sur cette situation tendue. Un dossier suivi de près en Espagne, où le Real Madrid semble être le mieux placé pour récupérer le crack de Bondy, via un transfert d’ici la fin du mercato ou en l’accueillant libre dans un an.





Mais le club merengue n’aurait pas l’intention de s’activer tout de suite. Selon Marca, le Real n’aurait reçu aucun signe de la part de Mbappé. Les dirigeants madrilènes estimeraient que le problème actuel du PSG n’est pas le leur, d’autant que le mercato est ouvert jusqu’au 1er septembre. Carlo Ancelotti travaille pour l’instant avec l’effectif à sa disposition, sans attendre de recrue.









Le PSG et Mbappé devraient baisser leurs prétentions