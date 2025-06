Mercato : Le Real Madrid enregistre sa 3e recrue avec la pépite Franco Mastantuono

Après le latéral droit Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et le défenseur central Dean Huijsen (Bournemouth), la Maison-Blanche a mis la main sur le milieu offensif de River Plate. Le jeune argentin de 17 ans, courtisé par les plus grands clubs européens, dont le PSG, a choisi de réaliser son rêve en signant chez les Merengue.



Pour recruter le milieu offensif argentin, qui peut évoluer sur l'aile droite ou en soutien d'un attaquant axial, le Real a accepté de payer entre 40 et 45 millions d'euros. Le joueur disputera la Coupe du monde des clubs avec River Plate avant de rejoindre sa nouvelle formation le 14 août prochain, date de son 18e anniversaire. Il sera alors lié à cette dernière jusqu'en juin 2031.