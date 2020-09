Mercato - Le Real Madrid envoie Brahim Diaz à l'AC Milan (Officiel)

L'AC Milan a officialisé la venue de Brahim Diaz. Le milieu offensif du Real Madrid rejoint le club lombard sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Le Real Madrid lâche Brahim Diaz. Un an et demi après sa venue à Santiago-Bernabeu en provenance de Manchester City, le milieu de terrain offensif espagnol quitte le club de la capitale espagnole pour une formation italienne de premier plan, le Milan AC. Par des communiqués, le Real Madrid a confirmé le départ du footballeur de 21 ans et le Milan AC, son arrivée. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec la Maison Blanche, le natif de Malaga s'est engagé avec les Rossoneri par le biais d'un prêt sans option d'achat. Il retournera donc à Madrid à l'été 2021. Apparu seulement à dix reprises toutes compétitions confondues en 2019-2020, le nouveau numéro 11 milanais visera un temps de jeu plus conséquent à San Siro.