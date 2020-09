Mercato : Le transfert fou, le Real Madrid appelle Mahrez

L’international algérien ne parvient pas à devenir indiscutable, et s’étonne parfois en interne des choix tactiques effectués à son encontre. Souvent décisif quand il est titulaire, Mahrez avait été acheté pour 70 ME en juillet 2018 par City. Comme Leroy Sané avant lui, le Fennec se pose des questions et une piste en or pourrait se présenter à lui dans les prochains jours. En effet, Foot Mercato annonce que le Real Madrid a pris des contacts dans l’entourage de l’ancien joueur du Havre et de Leicester, en vue d’un transfert cet été.













Une première condition toutefois, que Gareth Bale fasse de la place dans l’effectif en quittant la Maison Blanche dès cet été, lui qui a un encombrant salaire, une valeur marchande en chute libre, et un apport sportif quasiment nul. Pour le moment, Mahrez n’a pas donné suite à ce premier appel du pied, qui n’est que théorique en attendant un éventuel départ du Gallois. Avec un solide contrat jusqu’en juin 2023, l’Algérien a de quoi voir venir mais cette piste a en tout cas de quoi faire saliver Zinedine Zidane et les socios du Real Madrid, qui verraient une ligne d’attaque composée de Benzema, Hazard et Mahrez se former ainsi. Nous en sommes encore loin, mais cela démontre également que l’entraineur français du Real estime que les jeunes prometteurs que sont Vinicius ou Rodrygo n’ont pas encore à ses yeux les épaules pour être des titulaires.